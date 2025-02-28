Губернатор Куйвашев сделал департамент молодежной политики самостоятельным

— После реорганизации в Департаменте появится 17 штатных единиц, а также должности директора и заместителя. Орган получит некоторые полномочия и функции, взяв под свое покровительство отделы молодежных и патриотических проектов и программ — сообщили в Департаменте информационной политики региона.