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Губернатор Куйвашев сделал департамент молодежной политики самостоятельным

Новый орган власти выделили из Министерства образования.

Источник: Комсомольская правда

27 февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о самостоятельности департамента молодежной политики Свердловской области. Решение о его выделении из Министерства образования было принято на заседании регионального правительства.

— После реорганизации в Департаменте появится 17 штатных единиц, а также должности директора и заместителя. Орган получит некоторые полномочия и функции, взяв под свое покровительство отделы молодежных и патриотических проектов и программ — сообщили в Департаменте информационной политики региона.

В областном правительстве уточнили, что создание новой структуры позволит эффективно решать задачи определенные национальным проектом «Молодежь и дети». А также укрепит поддержку молодежи Урала и обеспечит тесное взаимодействие с Движением Первых.

Напомним, создание отдельного органа, отвечающего за молодежную политику, было рекомендовано президентом России Владимиром Путиным по итогам заседания Госсовета. Реорганизация местного Департамента займет около двух месяцев.