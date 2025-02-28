Губернатор Куйвашев сделал департамент молодежной политики самостоятельным

27 февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о самостоятельности департамента молодежной политики Свердловской области. Решение о его выделении из Министерства образования было принято на заседании регионального правительства.
— После реорганизации в Департаменте появится 17 штатных единиц, а также должности директора и заместителя. Орган получит некоторые полномочия и функции, взяв под свое покровительство отделы молодежных и патриотических проектов и программ — сообщили в Департаменте информационной политики региона.
В областном правительстве уточнили, что создание новой структуры позволит эффективно решать задачи определенные национальным проектом «Молодежь и дети». А также укрепит поддержку молодежи Урала и обеспечит тесное взаимодействие с Движением Первых.
Напомним, создание отдельного органа, отвечающего за молодежную политику, было рекомендовано президентом России Владимиром Путиным по итогам заседания Госсовета. Реорганизация местного Департамента займет около двух месяцев.