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Вопросы экологии обсудили Глеб Никитин и Виктория Абрамченко

Вопросы экологии в Нижегородской области стали предметом обсуждения Глеба Никитина и заместителя председателя Госдумы Виктории Абрамченко.

Источник: Telegram-канал Глеба Никитина

Как рассказал глава региона в своем Telegram-канале, основной темой визита стал проект «Экономика замкнутого цикла».

В Нижегородскую область также приехали депутаты нижней палаты парламента, резиденты экопромтехнопарков, представители «Российского экологического оператора». Эксперты партпроекта «Единой России» «Зеленая экономика» побывали на ряде производственных объектов в Дзержинске («Окапол» и НИИНТЦ «ДорНау»). Также в рамках визита делегации был затронут вопрос достройки экотехнопарка в регионе, который уже находится на финальной стадии.

По словам губернатора, также стороны обменяются мнениями по вопросам вовлечения отходов во вторичный оборот и сокращения выбросов с промпредприятий. Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в группу «хорошистов» экорейтинга регионов РФ.