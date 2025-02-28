Вопросы экологии обсудили Глеб Никитин и Виктория Абрамченко

В Нижегородскую область также приехали депутаты нижней палаты парламента, резиденты экопромтехнопарков, представители «Российского экологического оператора». Эксперты партпроекта «Единой России» «Зеленая экономика» побывали на ряде производственных объектов в Дзержинске («Окапол» и НИИНТЦ «ДорНау»). Также в рамках визита делегации был затронут вопрос достройки экотехнопарка в регионе, который уже находится на финальной стадии.