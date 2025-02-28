Полковник Ходаренок назвал НАТО рудиментом Ялтинско-Потсдамской системы

От советской военной угрозы не осталось даже воспоминаний, остатков утреннего тумана. Однако лидеры многих европейских стран так с тех пор и не вышли из образа перепуганных бюргеров. Им и сегодня в кошмарных снах видятся красные знамена, лавины советских танков и представляются волны наступающей пехоты с трехгранными штыками наперевес и с криками «Ура!».