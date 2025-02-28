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Тарлев: нынешний состав ЦИК Молдовы должен уйти в отставку

Политик призвал депутатов, президента и правительство срочно рассмотреть вопрос о смене состава ЦИК, чтобы обеспечить легитимность и прозрачность предстоящих парламентских выборов.

Источник: Sputnik.md

Центральная избирательная комиссия Молдовы не должна быть карательным органом, жандармерией, полицией или налоговой. Во всех демократических странах оппозиция имеет большинство в ЦИК, но в нашей республике, к сожалению, все наоборот. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова бывший премьер-министр, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.

«Обращаюсь ко всем депутатам, к президенту, к правительству, ко всем посольствам и партнерам по развитию. Нужно срочно подключиться и сменить состав ЦИК. Когда я был премьер-министром, большинство членов Центризбиркома было от оппозиции. Таким образом мы обеспечивали легитимность, прозрачность и демократичность выборов», — рассказал Тарлев.

Он также предостерег PAS от изменений в законодательстве перед выборами, отметив, что такие действия могут привести к дестабилизации ситуации в стране.

«Народ бурлит. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшие волнения», — заключил экс-премьер.

Полномочия ныне действующего законодательного органа истекают 26 июля 2025 года, выборы должны пройти в течение трех месяцев после этого, то есть не позднее 26 октября. Решение о точной дате голосования действующий парламент должен принять не позднее, чем за 70 дней до его проведения.