Тарлев: нынешний состав ЦИК Молдовы должен уйти в отставку

«Обращаюсь ко всем депутатам, к президенту, к правительству, ко всем посольствам и партнерам по развитию. Нужно срочно подключиться и сменить состав ЦИК. Когда я был премьер-министром, большинство членов Центризбиркома было от оппозиции. Таким образом мы обеспечивали легитимность, прозрачность и демократичность выборов», — рассказал Тарлев.