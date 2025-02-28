Губернатор Самарской области встретился с женской командой «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с молодежной женской командой «Крыльев Советов». Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале и напомни, что в прошлом году посещал матчи клуба.
— Рад отметить, что почти весь состав — это воспитанницы самарского футбола, — подчеркнул губернатор.
Главный тренер команды Мария Черепанова рассказала, как спортсменки готовятся к новому сезону. Девушки поделились, чем занимаются, кроме футбола, рассказали о своих хобби и увлечениях, о том, как им удается совмещать спорт и учебу. В конце встречи губернатор пожелал спортсменкам успехов в новом сезоне.