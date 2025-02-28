Губернатор Самарской области встретился с женской командой «Крыльев Советов»

Главный тренер команды Мария Черепанова рассказала, как спортсменки готовятся к новому сезону. Девушки поделились, чем занимаются, кроме футбола, рассказали о своих хобби и увлечениях, о том, как им удается совмещать спорт и учебу. В конце встречи губернатор пожелал спортсменкам успехов в новом сезоне.