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Губернатор Самарской области встретился с женской командой «Крыльев Советов»

Самарские футболистки рассказали о подготовке к новому сезону.

Источник: соцсети

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с молодежной женской командой «Крыльев Советов». Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале и напомни, что в прошлом году посещал матчи клуба.

— Рад отметить, что почти весь состав — это воспитанницы самарского футбола, — подчеркнул губернатор.

Главный тренер команды Мария Черепанова рассказала, как спортсменки готовятся к новому сезону. Девушки поделились, чем занимаются, кроме футбола, рассказали о своих хобби и увлечениях, о том, как им удается совмещать спорт и учебу. В конце встречи губернатор пожелал спортсменкам успехов в новом сезоне.