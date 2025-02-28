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Лукашенко поручил за месяц доработать систему ценообразования

Белорусское правительство по поручению главы государства работает над новой системой ценообразования, которая должна заработать в стране в скором времени.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству доработать систему регулирования цен, сообщил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков по итогам совещания во Дворце Независимости.

По его словам, вопрос ценообразования является сложным, поэтому в ходе совещания у главы государства шла активная и эмоциональная полемика.

Первый вице-премьер пояснил, что этот вопрос представляет важность для президента, потому что цены связаны с тем, как в республике обеспечиваются социальные стандарты.

Правительство предложило два варианта: первый — краткосрочный, второй — среднесрочный. Краткосрочный построен на предложении бизнеса, с которым мы очень плотно, детально отрабатывали подходы, которые устраивали бы бизнес.

Александр Лукашенко
президент Беларуси

После чего добавил, что именно этим подходом руководствовались в правительстве при работе над предложениями, которые были вынесены на рассмотрение белорусского лидера.

«Президентом принят такой подход, поручено его доработать совместно с государственными органами, облисполкомами и бизнесом и внести до 1 апреля, лучше — до 25 марта. Работа, в принципе, не сложная, понятная. Что нужно откорректировать, мы понимаем», — цитирует Николая Снопкова БелТА.

При этом он пояснил, что суть предложений в среднесрочной перспективе сводится к созданию в республике системы оборота товаров, работ и услуг. В стране уже есть системы прослеживаемости товаров, платформа маркировки товаров, электронная счет-фактура и система контроля кассового оборудования.

«Интегрировав эти системы, сделав их “дружелюбными”, мы получаем единый торговый документ, по которому аналитический центр будет видеть все движение товара, работ и услуг в стране. Основная цель создания такой платформы — это отслеживание добавленной стоимости в цепочке движения товара», — объяснил первый вице-премьер.