Лукашенко поручил за месяц доработать систему ценообразования

«Президентом принят такой подход, поручено его доработать совместно с государственными органами, облисполкомами и бизнесом и внести до 1 апреля, лучше — до 25 марта. Работа, в принципе, не сложная, понятная. Что нужно откорректировать, мы понимаем», — цитирует Николая Снопкова БелТА.