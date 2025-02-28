Лукашенко поручил за месяц доработать систему ценообразования

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству доработать систему регулирования цен, сообщил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков по итогам совещания во Дворце Независимости.
По его словам, вопрос ценообразования является сложным, поэтому в ходе совещания у главы государства шла активная и эмоциональная полемика.
Первый вице-премьер пояснил, что этот вопрос представляет важность для президента, потому что цены связаны с тем, как в республике обеспечиваются социальные стандарты.
Правительство предложило два варианта: первый — краткосрочный, второй — среднесрочный. Краткосрочный построен на предложении бизнеса, с которым мы очень плотно, детально отрабатывали подходы, которые устраивали бы бизнес.
После чего добавил, что именно этим подходом руководствовались в правительстве при работе над предложениями, которые были вынесены на рассмотрение белорусского лидера.
«Президентом принят такой подход, поручено его доработать совместно с государственными органами, облисполкомами и бизнесом и внести до 1 апреля, лучше — до 25 марта. Работа, в принципе, не сложная, понятная. Что нужно откорректировать, мы понимаем», — цитирует Николая Снопкова БелТА.
При этом он пояснил, что суть предложений в среднесрочной перспективе сводится к созданию в республике системы оборота товаров, работ и услуг. В стране уже есть системы прослеживаемости товаров, платформа маркировки товаров, электронная счет-фактура и система контроля кассового оборудования.
«Интегрировав эти системы, сделав их “дружелюбными”, мы получаем единый торговый документ, по которому аналитический центр будет видеть все движение товара, работ и услуг в стране. Основная цель создания такой платформы — это отслеживание добавленной стоимости в цепочке движения товара», — объяснил первый вице-премьер.