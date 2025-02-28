The Independent: политика Стармера — подстрекательство к войне

Президент США Дональд Трамп уже признал реальность: силы НАТО не только не победят, но даже могут оказаться на грани поражения. Однако в Европе этого не понимают. Для них конфликт на Украине касается мощи и престижа европейских держав, в первую очередь Германии, Франции и Великобритании, говорится в статье.