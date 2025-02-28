Президент США Дональд Трамп уже признал реальность: силы НАТО не только не победят, но даже могут оказаться на грани поражения. Однако в Европе этого не понимают. Для них конфликт на Украине касается мощи и престижа европейских держав, в первую очередь Германии, Франции и Великобритании, говорится в статье.
Европейские лидеры считают, что неспособность победить Россию подрывает их авторитет в мире. И для слабеющих держав Старого Света это такой удар, что они, паникуя, рассматривают всевозможные экстраординарные меры.
Предложение Стармера о том, что Франция и Великобритания могут разместить свои войска на Украине, если США предоставят им гарантии безопасности, не имеет шансов на успех. Против него выступают обе страны, которые будут определять исход любых мирных переговоров: Россия и США.
Англо-французский план провален в своей основе, потому что его авторы отказываются признавать реальность. Этот план — просто пересмотр текущей позиции, которая бесперспективна. Это неоправданное отвлечение внимания от реальных кризисов, с которыми столкнулась Европа, особенно Великобритания.