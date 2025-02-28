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The Independent: политика Стармера — подстрекательство к войне

Идея о том, что Россия готова или способна в обозримом будущем вторгнуться в Западную Европу, смехотворна. Тем не менее Европа охвачена военным безумием и агитирует за увеличение расходов на оборону, пишет член британского парламента Дайан Эбботт в статье для The Independent.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Президент США Дональд Трамп уже признал реальность: силы НАТО не только не победят, но даже могут оказаться на грани поражения. Однако в Европе этого не понимают. Для них конфликт на Украине касается мощи и престижа европейских держав, в первую очередь Германии, Франции и Великобритании, говорится в статье.

Европейские лидеры считают, что неспособность победить Россию подрывает их авторитет в мире. И для слабеющих держав Старого Света это такой удар, что они, паникуя, рассматривают всевозможные экстраординарные меры.

Мысль о том, что Россия готова или способна в ближайшее время напасть на Западную Европу, несерьезна. Ни один авторитетный военный аналитик не подтвердит это. Тем не менее Европа сконцентрировалась на своем полном перевооружении, которое не имеет ничего общего с защитой Украины.

Предложение Стармера о том, что Франция и Великобритания могут разместить свои войска на Украине, если США предоставят им гарантии безопасности, не имеет шансов на успех. Против него выступают обе страны, которые будут определять исход любых мирных переговоров: Россия и США.

Англо-французский план провален в своей основе, потому что его авторы отказываются признавать реальность. Этот план — просто пересмотр текущей позиции, которая бесперспективна. Это неоправданное отвлечение внимания от реальных кризисов, с которыми столкнулась Европа, особенно Великобритания.