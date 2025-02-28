Глава шведской разведки: стране следует готовиться к конфликту с Россией

Politico пишет, что Россия якобы проводит операции против Швеции: кампании по дезинформации, кибератаки, подрывы кабелей на дне Балтийского моря. Другие европейские страны также обеспокоены происходящим, особенно тенденцией США «преуменьшать российскую угрозу», тем более Трамп публично объявил о своем доверии Путину. Газета добавила, что американский президент уже вставал на сторону российского коллеги во время своего первого президентского срока. При этом европейцы и украинцы обозначили, что им недостаточно только слов Путина.