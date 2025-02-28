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Школа, яхт-клуб и бассейн. Беглов показал, как будет выглядеть курорт «Санкт-Петербург Марина» в Горской

Власти Петербурга согласовали градостроительные планы на первые два земельных участка круглогодичного курорта «Санкт-Петербург Марина».

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Об этом 28 февраля сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов. Он также опубликовал рендеры будущего туристического кластера.

По словам губернатора, на участках площадью 25,6 гектара и 9,6 гектара разместятся школа яхтенного спорта и яхт-клуб. Также здесь появятся общественные пространства с набережными и парками, круглогодичный бассейн, секции для детей, искусственный тренировочный водоём.

Сейчас идет проектирование дорог, которые свяжут курорт с городом, и подготовка инженерной инфраструктуры. «Завершаем проектирование тоннельного канализационного коллектора Лахта — Горская. Для строительства рассматриваем возможность привлечь федеральное софинансирование», — сообщил Александр Беглов.

Ранее стало известно, что для туристического кластера в Горской потребуется изменение в правила землепользования.

Общие затраты на проект составят около 250 млрд рублей.

строительство