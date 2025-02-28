Школа, яхт-клуб и бассейн. Беглов показал, как будет выглядеть курорт «Санкт-Петербург Марина» в Горской

Об этом 28 февраля сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов. Он также опубликовал рендеры будущего туристического кластера.
По словам губернатора, на участках площадью 25,6 гектара и 9,6 гектара разместятся школа яхтенного спорта и яхт-клуб. Также здесь появятся общественные пространства с набережными и парками, круглогодичный бассейн, секции для детей, искусственный тренировочный водоём.
Сейчас идет проектирование дорог, которые свяжут курорт с городом, и подготовка инженерной инфраструктуры. «Завершаем проектирование тоннельного канализационного коллектора Лахта — Горская. Для строительства рассматриваем возможность привлечь федеральное софинансирование», — сообщил Александр Беглов.
Ранее стало известно, что для туристического кластера в Горской потребуется изменение в правила землепользования.
Общие затраты на проект составят около 250 млрд рублей.