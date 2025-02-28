Школа, яхт-клуб и бассейн. Беглов показал, как будет выглядеть курорт «Санкт-Петербург Марина» в Горской

По словам губернатора, на участках площадью 25,6 гектара и 9,6 гектара разместятся школа яхтенного спорта и яхт-клуб. Также здесь появятся общественные пространства с набережными и парками, круглогодичный бассейн, секции для детей, искусственный тренировочный водоём.