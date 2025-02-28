Игорь Кобзев поднял вопросы энергодефицита в Приангарье в ходе встречи с Путиным

Президент России Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провели рабочую встречу в Кремле сегодня, 28 февраля. Глава региона заявил, что энергодефицит является проблемным вопросом, который на сегодняшний день прорабатывается штабом, пишет ИА IrkutskMedia.
«Конечно, майнинг у нас сегодня забирает часть нашей электроэнергии. Но я уверен, что мы найдем выход из этого положения и сделаем в балансе: и там должна экономика развиваться, и социально-экономическое развитие регионов должно быть», — рассказал Игорь Кобзев.
Как рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области, энергодефицит в южных территориях региона в большей степени вызван деятельностью майнеров. В настоящее время оценочная мощность промышленного и бытового майнинга с учётом планируемых к запуску ЦОДов составляет 2,3 ГВт.
В течение последних лет в области наблюдаются рекордное потребление электрической мощности. При прохождении зимой пиковых нагрузок это может спровоцировать аварийные ситуации и снизить качество энергообеспечения.
На сегодняшний день криптодобыча запрещена в южной части Приангарья в осенне-зимний период до 2031 года, что снизило потребление мощности на 305 МВт.