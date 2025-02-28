Игорь Кобзев поднял вопросы энергодефицита в Приангарье в ходе встречи с Путиным

«Конечно, майнинг у нас сегодня забирает часть нашей электроэнергии. Но я уверен, что мы найдем выход из этого положения и сделаем в балансе: и там должна экономика развиваться, и социально-экономическое развитие регионов должно быть», — рассказал Игорь Кобзев.