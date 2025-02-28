В Кремле не комментируют заявления Трампа о Зеленском до итогов их переговоров

«Это косвенная игра против Европейского союза, потому что больше других развивать свой ВПК способна Германия. Это в свою очередь может привести к усилению имперских идей у немцев, что напугает Британию и Францию. То есть ~Европа может просто расколоться и отказаться от общеевропейских идей, вернувшись в состояние до Первой мировой войны~. В данной ситуации США будут просто балансировать между враждующими европейскими странами и получать выгоду».