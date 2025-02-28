Кобзев доложил Путину о работах по ликвидации отходов в Усолье-Сибирском

Восьмого ноября 2018 года в городе Усолье-Сибирское был введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения. В июле 2020 года президент России Владимир Путин поручил разработать и реализовать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов в Усолье-Сибирском. К июню 2022 года первый этап ликвидации был завершен, в городе Усолье-Сибирское отменили режим ЧС.