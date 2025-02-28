Железнодорожники Молдовы снова протестовали, на этот раз — на севере страны

«Все инициативы PAS по якобы поддержке отрасли оказались пшиком. Когда правительство наконец начнет брать ответственность за свой народ? Необходимы конкретные решения. Ведь именно в результате воли власти сократили количество перевозок. Как это отразится на людях, тогда никто не думал. И вот к чему это привело! PASовцы загнали сотни человек в ловушку и оставили их без поддержки. А теперь кричат, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. В этом вся суть преступной чиновничьей верхушки», — отметила депутат.