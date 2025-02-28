Железнодорожники Молдовы снова протестовали, на этот раз — на севере страны

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Железнодорожники Молдовы провели очередную акцию протеста, на этот раз митинги прошли на севере страны — в Бельцах, Унгенах и Окнице.
В северной столице железнодорожники вышли на акцию с плакатами «Спасите железную дорогу!», «Работающему человеку — зарплату вовремя!».
Работники госпредприятия «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) требуют выплаты полугодовой задолженности по зарплате.
Ранее председатель Федерации профсоюзов железнодорожников Ион Запорожан заявил, что накопившиеся долги по зарплате превысили 191 миллион леев. В настоящее время в компании работают 4865 человек.
Первую акцию протеста железнодорожники провели 14 февраля в центре Кишинева.
«Спустя две недели настал второй день акций протестов железнодорожников. Власти предпринимают попытки циничных манипуляций (такие как запрет на массовые мероприятия в связи с похоронами советского и молдавского писателя Владимира Бешлягэ), которые призваны лишить людей права на свободу собраний», — отметили представители актива в соцсетях.
Бельцкие железнодорожники объявили о готовности разорвать трудовые договоры с ЖДМ из-за неудовлетворительных условий труда и задержки зарплат. Было отмечено, что заявления готовы подать более тысячи сотрудников.
Кроме того, железнодорожники сообщили, что вечером поезд Киев-Кишинев «останется без обслуживания, что, вероятно, приведет к его задержке».
Депутат оппозиционного блока «Победа» Ирина Лозован в соцсети заявила, что правящий режим и не думает решать проблемы отрасли.
«Все инициативы PAS по якобы поддержке отрасли оказались пшиком. Когда правительство наконец начнет брать ответственность за свой народ? Необходимы конкретные решения. Ведь именно в результате воли власти сократили количество перевозок. Как это отразится на людях, тогда никто не думал. И вот к чему это привело! PASовцы загнали сотни человек в ловушку и оставили их без поддержки. А теперь кричат, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. В этом вся суть преступной чиновничьей верхушки», — отметила депутат.
Ранее министр инфраструктуры Владимир Боля заявил, что возглавляемое им ведомство не занимается управлением госпредприятия «Железная дорога Молдовы», не проводит распродаж активов организации и не участвует в организации конкурсов, связанных с ЖДМ. По его словам, руководство госпредприятия знает, что оно должно самостоятельно найти финансовые средства для погашения задолженности по зарплате своим сотрудникам.
Так, например, министр предложил распродать 85 локомотивов, «которые полностью разрушены», и «такие же вагоны». По мнению Боли, это очень хорошая база металлолома, а торги по продаже металлолома, которые организует комиссия при ЖДМ, могли бы проводиться в международном формате, потому что, если найдутся покупатели из Турции или Румынии, за списанные активы можно было бы выручить больше денег.
Кроме того, Боля заявил, что для погашения долгов по зарплате железнодорожников ЖДМ может продать Дворец культуры железнодорожников, расположенный в центре Кишинева.