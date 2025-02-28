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США выдали агреман на назначение нового посла РФ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты на консультациях в Стамбуле передали официальную ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Дарчиева новым послом России в США. Отъезд Дарчиева в Вашингтон ожидается в ближайшее время, говорится в сообщении российского дипведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе состоявшихся 27 февраля в Стамбуле консультаций делегаций России и США по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств двух стран американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Никитича Дарчиева новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», — информировали в министерстве.

В российском дипведомстве добавили, что «его отъезд к месту службы в город Вашингтон ожидается в ближайшее время».

дипломатия