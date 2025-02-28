США выдали агреман на назначение нового посла РФ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты на консультациях в Стамбуле передали официальную ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Дарчиева новым послом России в США. Отъезд Дарчиева в Вашингтон ожидается в ближайшее время, говорится в сообщении российского дипведомства.