США выдали агреман на назначение нового посла РФ

«В ходе состоявшихся 27 февраля в Стамбуле консультаций делегаций России и США по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств двух стран американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Никитича Дарчиева новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», — информировали в министерстве.
В российском дипведомстве добавили, что «его отъезд к месту службы в город Вашингтон ожидается в ближайшее время».