Что известно о новом после России в США Александре Дарчиеве

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 февраля 2025 года МИД России сообщил, что США выдали агреман на назначение нового посла РФ Александра Дарчиева.
Происхождение, образование
- Александр Никитич Дарчиев родился 14 мая 1960 года.
- В 1983 году окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
- Кандидат исторических наук. В 1987 году в Институте США и Канады Академии наук СССР защитил диссертацию на тему «Леволиберальные силы в общественно-политической жизни США, 70−80-е годы».
- В 1983—1992 годах — аспирант, младший научный сотрудник, научный сотрудник Института США и Канады АН СССР.
Дипломатическая служба
- На дипломатической службе с 1992 года.
- В 1992—1997 годах — первый секретарь, заведующий отделом, начальник отдела департамента Северной Америки МИД России.
- В период с 1997 по 2002 год — советник посольства России в США. В 2003—2005
- годах — заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ.
- С 2005 по 2010 год- советник-посланник посольства Российской Федерации в США.
- В 2010—2014 годах — директор департамента Северной Америки МИД России.
- С 24 октября 2014 года по 11 января 2021 года — посол России в Канаде.
- В 2021—2025 годах — директор департамента Северной Америки МИД РФ (департамент обеспечивал взаимодействие с Соединенными Штатами Америки и Канадой).
- С 2025 года — директор департамента Северной Атлантики (Великобритания, Ирландия, Канада, США) МИД РФ.
Награды, звания
- Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2016).
- Награжден орденами Дружбы (2019), Почета (2022).
- Владеет английским и французским языками.