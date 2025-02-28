Литва с 12 марта вводит декларирование топлива в баках фур из Беларуси

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Литва с 12 марта вводит обязательное электронное декларирование объема топлива в баках большегрузных автомобилей, въезжающих на территорию республики из Беларуси и РФ, сообщила Таможенная служба страны.
«С 12 марта 2025 года, с 08:00 начинается обязательное электронное декларирование количества топлива в топливных баках грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении.
Задекларировать горючее перевозчики смогут посредством заполнения таможенных документов на портале iMDAS.
В таможне напомнили, что ввоз топлива в ЕС из Беларуси (через пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай») и России («Кибартай») ограничен, поэтому его слив из транспортного средства может повлечь за собой административную ответственность в виде штрафа с конфискацией фуры.
Ранее таможня Литвы усилила контроль за грузовиками, следующими из Беларуси и РФ — в пунктах пропуска начали измерять уровень топлива в баках. Данная мера была введена в связи с ростом количества случаев перепродажи горючего на черном рынке.
Таможенники заявляют, что с одной фуры за одну поездку можно слить от 800 до 1000 литров топлива. При этом от продажи «серого» горючего бюджет Литвы теряет до 20 миллионов его в год.
О лимите ввоза топлива в баках фур с 1 января белорусскую сторону уведомила Латвия — он установлен в объеме не более 200 литров. В Риге пояснили, что нововведение принято с целью сократить число нарушений, связанных с незаконной торговлей импортным горючим.