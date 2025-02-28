Власти Латвии хотят запретить туристические поездки в Беларусь

Власти Латвии собираются запретить гражданам совершать туристические поездки в Беларусь, передает БелТА.
Так, Сеймом Латвии концептуально одобрены поправки к закону о туризме, запрещающему поставщикам туруслуг организовывать поездки в Беларусь и Россию.
Сообщается, что ограничения могут распространить на все поставщиков туристических услуг, зарегистрированных в Латвии. Изменения обретут законную силу после одобрения Сеймом еще в двух чтениях.
Ранее мы писали, что Латвия хочет закрыть погранпункты на границе Беларуси для автобусов.
Тем временем популярный у белорусов Skype закроется из-за другого приложения Microsoft.