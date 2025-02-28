Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Латвии хотят запретить туристические поездки в Беларусь

Власти запретят латвийцам ездить в туристические поездки в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Власти Латвии собираются запретить гражданам совершать туристические поездки в Беларусь, передает БелТА.

Так, Сеймом Латвии концептуально одобрены поправки к закону о туризме, запрещающему поставщикам туруслуг организовывать поездки в Беларусь и Россию.

Сообщается, что ограничения могут распространить на все поставщиков туристических услуг, зарегистрированных в Латвии. Изменения обретут законную силу после одобрения Сеймом еще в двух чтениях.

Ранее мы писали, что Латвия хочет закрыть погранпункты на границе Беларуси для автобусов.

Тем временем популярный у белорусов Skype закроется из-за другого приложения Microsoft.