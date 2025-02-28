Игорь Кобзев доложил Путину о ситуации с медицинскими кадрами

Впрочем, совсем недавно эта цифра была ещё ниже — 37. Глава Иркутской области Игорь Кобзев доложил о ситуации с медицинскими кадрами на встрече с Владимиром Путиным.
В частности, глава региона отметил, что над пополнением кадрами в этой сфере ещё предстоит «пахать» и «пахать» еще нужно, хотя и есть положительная динамика. Чтобы решить эту проблему, в регионе увеличивают целевые наборы в медицинский вуз. Медикам помогают также решить вопрос с жильём.
Особый подход — к тем, кто хочет работать на севере Иркутской области. Для этих кадров, а также для тех, кто пополняет штат лечебных учреждений в небольших городах с населением до 50 тысяч человек, выделяется дополнительное финансирование.
В Минздраве региона добавляют, что в Иркутской области с 2024 года действуют новые меры поддержки медицинских работников, в том числе для медиков, работающих в районах Крайнего Севера. Они направлены и на улучшение жилищных условий, и на предоставление единовременных выплат. Кроме того, продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».