Игорь Кобзев доложил Путину о ситуации с медицинскими кадрами

В частности, глава региона отметил, что над пополнением кадрами в этой сфере ещё предстоит «пахать» и «пахать» еще нужно, хотя и есть положительная динамика. Чтобы решить эту проблему, в регионе увеличивают целевые наборы в медицинский вуз. Медикам помогают также решить вопрос с жильём.