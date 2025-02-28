Ученые: США создают хранилища для ядерного оружия на британской авиабазе

Отмечается, что ядерное оружие США выведено с базы еще в 2008 году. Сейчас там находятся лишь американские истребители F-15E и F-35A.Они могут быть использованы для переноса ядерных авиабомб. В докладе говорится, что публичного указания на размещение ядерного оружия на авиабазе Лейкенхит по состоянию на февраль этого года, нет.