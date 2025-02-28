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Ученые: США создают хранилища для ядерного оружия на британской авиабазе

В докладе Федерации американских ученых сообщается, что Штаты начали реконструкцию подземных хранилищ типа WS3, предназначенных для ядерных бомб. В частности, работы ведутся на авиабазе Лейкенхит в Великобритании.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Отмечается, что ядерное оружие США выведено с базы еще в 2008 году. Сейчас там находятся лишь американские истребители F-15E и F-35A.Они могут быть использованы для переноса ядерных авиабомб. В докладе говорится, что публичного указания на размещение ядерного оружия на авиабазе Лейкенхит по состоянию на февраль этого года, нет.

Однако ученые предполагают, что США могут вернуться к возвращению ядерной миссии на базе. Но это будет, в первую очередь, запасным вариантом для Штатов, пишет «Интерфакс».

В докладе американских ученых отмечается, что США еще в 2023 году выделили финансирование для модернизации хранилищ «специального оружия» на авиабазе Лейкенхит. Специалисты подчеркивают, что термин «специальное оружие» правительство США обычно использует, когда говорит о ядерном оружии.

По информации Федерации американских ученых, примерно 100 тактических бомб сегодня расположены в подземных хранилищах шести авиабаз союзников США по НАТО в Европе. По 15 таких бомб хранятся на базах в Германии, Нидерландах, Бельгии, 35 — в Италии, 20 — в Турции.