В Словакии извинились за голосование в ООН по резолюции об Украине

Словацкая национальная партия, входящая в правительственную коалицию республики, потребовала ранее от премьер-министра Словакии Роберта Фицо извиниться за поддержку этого документа на ГА ООН.
«Хотим извиниться за данный результат. Это недоразумение», — приводит портал слова Гедры.
Между тем Dennikn напомнил, что министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар «настаивает на итогах голосования в ООН по Украине». Пресс-служба внешнеполитического ведомства охарактеризовала резолюцию как «компромиссный проект».
Генеральная Ассамблея ООН 24 февраля проголосовала за антироссийский проект резолюции по Украине. Словакия была одной из 93 стран, поддержавших документ.