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В Словакии извинились за голосование в ООН по резолюции об Украине

БРАТИСЛАВА, 28 февраля. /ТАСС/. Руководитель аппарата правительства Словакии Юрай Гедра назвал недоразумением голосование представителя страны на Генеральной ассамблее ООН за предложенную Киевом и европейскими государствами резолюцию по Украине и извинился за него. Об этом сообщил новостной портал Dennikn.

Источник: ТАСС

Словацкая национальная партия, входящая в правительственную коалицию республики, потребовала ранее от премьер-министра Словакии Роберта Фицо извиниться за поддержку этого документа на ГА ООН.

«Хотим извиниться за данный результат. Это недоразумение», — приводит портал слова Гедры.

Между тем Dennikn напомнил, что министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар «настаивает на итогах голосования в ООН по Украине». Пресс-служба внешнеполитического ведомства охарактеризовала резолюцию как «компромиссный проект».

Генеральная Ассамблея ООН 24 февраля проголосовала за антироссийский проект резолюции по Украине. Словакия была одной из 93 стран, поддержавших документ.

ООН