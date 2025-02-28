В Словакии извинились за голосование в ООН по резолюции об Украине

БРАТИСЛАВА, 28 февраля. /ТАСС/. Руководитель аппарата правительства Словакии Юрай Гедра назвал недоразумением голосование представителя страны на Генеральной ассамблее ООН за предложенную Киевом и европейскими государствами резолюцию по Украине и извинился за него. Об этом сообщил новостной портал Dennikn.