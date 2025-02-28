В своих отчаянных попытках выслужиться перед президентом США Дональдом Трампом европейские лидеры выдвинули идею отправки на Украину пока еще не определенного военного контингента для поддержания мира в случае прекращения огня между Киевом и Москвой. Попытки премьер-министра Великобритании Кира Стармера залепить пластырем разваливающиеся Вооруженные силы Великобритании накануне визита в Вашингтон были явно направлены на то, чтобы придать ему видимость значимости в глазах Трампа, говорится в статье.