The Telegraph: европейский миротворческий контингент на Украине ждет афганское фиаско

В своих отчаянных попытках выслужиться перед президентом США Дональдом Трампом европейские лидеры выдвинули идею отправки на Украину пока еще не определенного военного контингента для поддержания мира в случае прекращения огня между Киевом и Москвой. Попытки премьер-министра Великобритании Кира Стармера залепить пластырем разваливающиеся Вооруженные силы Великобритании накануне визита в Вашингтон были явно направлены на то, чтобы придать ему видимость значимости в глазах Трампа, говорится в статье.
В Вашингтоне Стармер пытался заверить скептически настроенную американскую администрацию в том, что европейские силы еще сохраняют способность выполнять такую роль. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже увлечен идеей отправки европейских миротворческих сил на Украину и подтвердил Трампу на этой неделе, что они со Стармером разрабатывают план действий.
После теракта 11 сентября 2001 года были созданы Международные силы содействия безопасности в Афганистане под руководством НАТО, в которые внесли значительный вклад все основные европейские державы. Общая численность британских войск в этом контингенте достигла примерно 10 000 человек. Германия направила 5000 военнослужащих, Италия и Франция — по 4000 человек, причем французские силы включали большое количество спецназовцев.
С самого начала итальянцам мешали ограничения, введенные их правительством и не позволявшие им участвовать в борьбе с повстанцами, возглавляемыми движением «Талибан»*. Немецкие военные настолько боялись рисковать, что редко покидали свою хорошо защищенную базу вблизи Мазари-Шарифа. Французы вообще выполняли второстепенную роль, пока их тогдашний президент Николя Саркози в одностороннем порядке не прекратил их участие в миротворческой миссии, чем ускорил ее крах.
Поскольку участие США в такой операции не гарантировано, европейцам придется самостоятельно создавать свою собственную командную и логистическую инфраструктуру. А этого бы им очень не хотелось, учитывая их нежелание серьезно относиться к своей обороне до прихода Трампа.
Хотя в последние годы НАТО приложила значительные усилия для улучшения оперативного взаимодействия между армиями, военно-морскими силами и военно-воздушными силами европейских членов альянса, все же сомнительно, что они смогут эффективно функционировать без поддержки американских военных и афганское фиаско не повторится.
*Движение «Талибан» признано в РФ террористической организацией