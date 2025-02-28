Соглашение об аэропортовых сборах между РФ и Беларусью заработает с 1 марта

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Транспортные ведомства Беларуси и России уведомили о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов, оно вступит в силу с 1 марта 2025 года, сообщили в пресс-службе Минтранса республики.