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Соглашение об аэропортовых сборах между РФ и Беларусью заработает с 1 марта

Документ нацелен на установление равных конкурентных условий для белорусских и российских авиаперевозчиков.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Транспортные ведомства Беларуси и России уведомили о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов, оно вступит в силу с 1 марта 2025 года, сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

«Документом устанавливаются равные конкурентные условия для белорусских и российских авиаперевозчиков», — подчеркнули в ведомстве.

Там напомнили, что подписание соглашения между правительствами Беларуси и России состоялось 28 июня 2023 года в Москве.