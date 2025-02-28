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Главные новости недели с 24 по 28 февраля 2025 года

Итоги недели с 24 по 28 февраля 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 24 по 28 февраля 2025 года.

Путин рассказал о появившейся надежде после контактов с США

Источник: РИА "Новости"

Президент РФ заявил, что первые контакты с США вселяют надежды и демонстрируют прагматизм. Путин отметил, что часть западных элит пытается сорвать начавшийся диалог Москвы и Вашингтона.

Россия и США провели переговоры в Стамбуле

Источник: AP 2024

Встреча длилась 6,5 часов и была признана конструктивной. Россия предложила восстановить авиасообщение, США — решить вопрос кадрового обеспечения посольства США в Москве. Стороны договорились о беспрепятственном финансировании дипмиссий и продолжении диалога.

США выдали агреман на назначение нового посла РФ

Источник: РИА "Новости"

Вашингтон передал официальную ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева послом России в США. Дарчиев, возглавлявший департамент Северной Атлантики МИД РФ, скоро отправится в Вашингтон.

ЕС утвердил новый пакет санкций против России

Источник: РИА "Новости"

ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 48 человек, 35 организаций, восемь СМИ и 78 судов. Также ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт определенных товаров.

ВС РФ сбили украинский МиГ-29 и более 700 дронов за неделю

Источник: Getty Images

За неделю российская ПВО уничтожила украинский МиГ-29, 702 беспилотника и 20 американских бомб JDAM. Также сбиты 13 французских бомб Hammer, 9 снарядов HIMARS и 42 ракеты Vampire.

Умер обладатель «Оскара» американский актер Джин Хэкмен

Источник: AP 2024

Тела 95-летнего актера и его 65-летней жены нашли в доме в Санта-Фе. Хэкмена обнаружили в прихожей, Аракаву — в ванной с разбросанными таблетками. Следов борьбы и грабежа нет, обстоятельства смерти вызывают вопросы у полиции.

Путин Владимир