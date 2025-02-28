Главные новости недели с 24 по 28 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 24 по 28 февраля 2025 года.
Путин рассказал о появившейся надежде после контактов с США
Президент РФ заявил, что первые контакты с США вселяют надежды и демонстрируют прагматизм. Путин отметил, что часть западных элит пытается сорвать начавшийся диалог Москвы и Вашингтона.
Россия и США провели переговоры в Стамбуле
Встреча длилась 6,5 часов и была признана конструктивной. Россия предложила восстановить авиасообщение, США — решить вопрос кадрового обеспечения посольства США в Москве. Стороны договорились о беспрепятственном финансировании дипмиссий и продолжении диалога.
США выдали агреман на назначение нового посла РФ
Вашингтон передал официальную ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева послом России в США. Дарчиев, возглавлявший департамент Северной Атлантики МИД РФ, скоро отправится в Вашингтон.
ЕС утвердил новый пакет санкций против России
ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 48 человек, 35 организаций, восемь СМИ и 78 судов. Также ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт определенных товаров.
ВС РФ сбили украинский МиГ-29 и более 700 дронов за неделю
За неделю российская ПВО уничтожила украинский МиГ-29, 702 беспилотника и 20 американских бомб JDAM. Также сбиты 13 французских бомб Hammer, 9 снарядов HIMARS и 42 ракеты Vampire.
Умер обладатель «Оскара» американский актер Джин Хэкмен
Тела 95-летнего актера и его 65-летней жены нашли в доме в Санта-Фе. Хэкмена обнаружили в прихожей, Аракаву — в ванной с разбросанными таблетками. Следов борьбы и грабежа нет, обстоятельства смерти вызывают вопросы у полиции.