Выборы президента Румынии в 2025 году

Пока события напоминают триллер с неожиданной развязкой, страна готовится к новому раунду голосования. Одни политики пытаются укрепить свои позиции, другие спасают репутацию, а избиратели ломают голову: что ждет Румынию после выборов президента в 2025 году — перемены к лучшему или хаос?
Почему в Румынии пройдут повторные президентские выборы
В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый раунд выборов президента. Его лидером стал критически настроенный к ЕС и считающийся пророссийским политик Кэлин Джорджеску — он набрал 22,95% голосов. Ему уступила сторонница крепких отношений с Вашингтоном и НАТО Елена Ласкони. Однако в декабре Конституционный суд отменил эти результаты по причине «существенных нарушений»: по данным местных СМИ, все они подтверждены документами, рассекреченными Высшим советом безопасности.
Данное решение вынесли после обращений госструктур, общественных организаций и других кандидатов. Все они сослались на отчеты румынской службы информации, внешней разведки и службы спецсвязи. Джорджеску опротестовал решение в Апелляционном и Верховном судах, но жалобу политика отклонили. В январе по стране прокатились протесты с требованием признать результаты первого раунда.
Результаты первого тура
В первом туре уже прошедшего голосования лидировал Кэлин Джорджеску с 22,95% голосов. С результатом 19,18% на втором месте расположилась Елена Ласкони от правоцентристов из «Союза спасения Румынии». Премьер и экс-лидер социал-демократов Марчел Чолаку занял третье место с 19,15% голосов, хотя соцопросы сулили ему победу.
Почему отменили второй тур
Второй тур голосования должен был состояться 8 декабря 2024 года, так как никто из претендентов на кресло президента не смог набрать большинства голосов по итогам первого. Но Конституционный суд страны отменил его вместе с итогами первого раунда за два дня до назначенной даты, сославшись на интервенцию Москвы и нарушения в избирательном процессе. В частности, высказывались предположения о намеренном продвижении Джорджеску через созданную в социальной сети TikTok сеть проплаченных аккаунтов.
Служба информации утверждала, что политик также обошел правила финансирования своей избирательной кампании. Также отмечалось, что Румынию сделали мишенью для «гибридных действий» Москвы, в ответ на что МИД РФ предложил Бухаресту не манипулировать сознанием избирателей.
Дата проведения новых президентских выборов Румынии в 2025 году
Повторное голосование за кандидатов на президентский пост назначили на 4 мая 2025 года.
Список кандидатов на президентских выборах 2025 года
Выборы в Румынии сопровождаются интригами, неожиданными поворотами и даже допросом в прокуратуре. Кто в итоге завоюет симпатии избирателей и займет президентское кресло? Список основных претендентов выглядит сегодня так:
- Кэлин Джорджеску — лидер первого раунда;
- Джордже Симион — член Палаты депутатов Румынии;
- Виктор Понта — премьер Румынии в 2012—2015 годах.
Также стоит отметить тех, кто выразил интерес к участию:
- Елена Ласкони — мэр Кымпулунга, председатель «Союза спасения Румынии»;
- Ана Бирчал — экс-заместитель премьера Румынии;
- Крин Антонеску — экс-председатель Сената Румынии;
- Никушор Дан — мэр Бухареста;
- Диана Шошоаке — румынский сенатор, депутат Европарламента;
- Даниэль Фунериу — бывший глава Минобразования;
- Лавиния Шандру — политик, журналист.
Как проходят президентские выборы в Румынии по Конституции
Согласно Конституции страны, срок президентства главы Румынии — пять лет. Лидер избирается посредством тайного голосования на равных условиях, он не имеет права выдвигаться на третий срок, но при этом срок его президентства возможно продлить в условиях ЧП или военного положения.
Избирательная система
Правительство Румынии устанавливает дату голосования не позднее чем за 75 дней до выборов. Стартует избирательная кампания примерно за месяц до назначенной даты. В день выборов избирательные участки принимают граждан с 7 до 21 часов. Голосующие обязаны предъявить удостоверение личности, а их данные вводят в систему мониторинга.
После росписи в избирательном списке избирателям вручаются штамп и бюллетень. Голосование проходит в кабине в индивидуальном порядке, в прямоугольнике с именем кандидата проставляется штамп VOTAT — «проголосовано». После отметки бюллетень опускается в урну.
Президентом в итоге становится победитель первого тура, набравший большинство голосов электората из постоянных списков избирателей. Если это большинство не удалось набрать никому, назначается второй тур. В нем принимают участие двое кандидатов, получивших наибольшее количество голосов в предыдущем раунде.
Второй раунд проводят спустя две недели. В течение суток с момента предоставления отчетов об итогах выборов Конституционный суд оглашает фамилии двух участников второго тура и дату голосования.
После победы одного из них Конституционный суд утверждает итоги выборов. Победитель дает присягу перед сенаторами и палатой депутатов.
Регистрация кандидатов
Президентом Румынии может стать гражданин от 35 лет, наделенный избирательным правом и правом на вступление в политические партии.
К участию в выборах допускаются как независимые кандидаты, так и кандидаты от партий — если их поддержит достаточное число избирателей. О желании выдвинуться на пост президента Центральному избирательному бюро нужно сообщить не позднее чем за 50 дней до назначенной даты голосования.
Мнение эксперта: как итоги новых выборов могут повлиять на Румынию и ЕС
Российский политолог, публицист, конфликтолог и глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов считает, что на выборах в Румынии с большой долей вероятности мог бы победить евроскептик и достаточно ярко выраженный правый кандидат Кэлин Джорджеску. «Некоторые называют его пророссийским кандидатом. Сейчас нет оснований говорить, что Румыния в случае его победы вышла бы из состава Евросоюза: нет, это не так. В первую очередь страна ориентировалась бы на собственные интересы, нежели на общеевропейские ценности», — подчеркнул Иванов.
По мнению политолога, Джорджеску в случае победы присоединился бы к Виктору Орбану, который, с одной стороны, считается евроскептиком, а с другой — в контексте конфликта между Россией и Украиной голосует так, как нужно Евросоюзу. «Ошибочно думать, что Джорджеску лоббировал бы интересы России. Премьер Италии Джорджа Мелони тоже была евроскептиком и критически относилась к политике Евросоюза, но после победы стала последовательным сторонником ЕС. Поэтому, откровенно говоря, серьезных изменений с победой Джорджеску в Румынии ждать не стоило», — объяснил Олег Иванов.
Кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии и права ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», а также член Российского общества политологов Юлия Абрамова считает, что аннулирование результатов первого раунда выборов в Румынии из-за лидерства Кэлина Джорджеску вполне вписывается в логику западной демократии. «Критика вице-президента США Джей Ди Вэнса в адрес румынских властей, на мой взгляд, больше похожа на сигнал для российского руководства о том, что администрация Белого дома готова временно прекратить антироссийскую риторику и надеется на завершение специальной военной операции», — добавила эксперт.
При этом сам факт давления американских чиновников мало похож на демократию: это вмешательство во внутренние дела другой страны, попытка выстроить ту политическую конфигурацию, которая в данный момент удобна США. «Будут ли выборы в Румынии демократичными? Скорее нет, чем да. Допустят ли на них Кэлина Джорджеску, критикующего НАТО и военную помощь Украине? Возможно, но победить он не сможет. Равных условий для кандидатов не будет. Так называемый румынский вопрос фактически становится средством демонстрации »американской демократии«, которая по сути лишь условно демократична», — считает Юлия Абрамова.
Когда будут известны результаты выборов президента в Румынии
Президентские выборы в Румынии назначены на 4 мая 2025 года, и их итоги объявят после подсчета голосов.
При необходимости проведения второго раунда Конституционный суд огласит фамилии двух кандидатов в течение суток с момента предоставления отчетов по итогам голосования.
Главное о выборах президента Румынии в 2025 году
С учетом скандала вокруг избирательной кампании Джорджеску кандидатам предстоит жесткая борьба. Вот главное, что стоит запомнить о выборах президента Румынии в 2025 году.
1. Первый раунд назначен на 4 мая 2025 года. Если ни один из кандидатов не сможет набрать большинство голосов, второй раунд, вероятно, состоится 18 мая 2025 года.
2. Итоги выборов 2024 года аннулировали из-за обвинений лидирующего на них политика Кэлина Джорджеску во внешнем вмешательстве и в нарушениях при проведении предвыборной кампании.
3. Президент Клаус Йоханнис мог сохранить свой пост до избрания преемника, но решил подать в отставку 10 февраля, не желая «создавать разделенную Румынию».
4. Генпрокуратура Румынии выдвинула шесть обвинений против Кэлина Джорджеску: пропаганда фашизма, создание антисемитской и фашистской организаций, предоставление ложных данных о финансировании предвыборной кампании. В рамках расследования в его окружении прошли обыски.
Эксперты:
Олег Иванов, российский политолог, публицист, конфликтолог
Юлия Абрамова, кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии и права ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», член Российского общества политологов
Список источников
1. Higgins A., Barbulescu M. Romanian Court Annuls Presidential Election Results and Orders a New Vote. The New York Times. 2024.
2. Buciu L. Călin Georgescu a fost ridicat în trafic şi dus cu mandat la Parchetul General / Surse: Călin Georgescu are calitatea de suspect / Jandarmii au organizat garduri de protecţie în faţa Parchetului General. Politicieni şi susţinători s-au adunat în jur. Mediafax. 2025.