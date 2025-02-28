При этом сам факт давления американских чиновников мало похож на демократию: это вмешательство во внутренние дела другой страны, попытка выстроить ту политическую конфигурацию, которая в данный момент удобна США. «Будут ли выборы в Румынии демократичными? Скорее нет, чем да. Допустят ли на них Кэлина Джорджеску, критикующего НАТО и военную помощь Украине? Возможно, но победить он не сможет. Равных условий для кандидатов не будет. Так называемый румынский вопрос фактически становится средством демонстрации »американской демократии«, которая по сути лишь условно демократична», — считает Юлия Абрамова.