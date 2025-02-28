ООН сократила помощь Украине после уменьшения поддержки со стороны США

«Хочу начать с выражения глубокой обеспокоенности по поводу информации, полученной за последние 48 часов агентствами ООН, а также многими гуманитарными организациями и НПО относительно серьезного сокращения финансирования Соединенными Штатами. Эти сокращения затрагивают широкий спектр важнейших программ — от гуманитарной помощи для спасения жизней до поддержки уязвимых сообществ, восстанавливающихся после войны или стихийных бедствий На Украине в ключевых регионах приостановлено осуществление программ денежной помощи — ключевого элемента гуманитарного реагирования, охватившего в 2024 году один миллион человек», — сказал он.
По словам Гутерреша, последствия уменьшения американской помощи станут особенно разрушительными для уязвимых слоев населения по всему миру.
Глава Белого дома Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о переоценке участия США в ООН, заявив, что она не выполняет свою работу. На минувшей неделе сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе Штатов из состава организации.
Документ подразумевает:
прекращение финансирования ООН и ее агентств;выход из договора о штаб-квартире в Нью-Йорке;отказ от участия страны в миротворческих миссиях организации;запрет на повторное вступление в нее без одобрения сената.
Как отметил сенатор Майк Ли, ООН стала платформой для тиранов, через которую нападают на США и союзников. Он призвал прекратить ее финансирование, поскольку организация, по его мнению, тратит эти средства на подрыв интересов Вашингтона и усиление его противников.
Вскоре после вступления в должность президента Трамп также подписал указ о выходе Штатов из ВОЗ. Новая администрация считает, что организация недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует слишком большого финансирования.
Кроме того, американский лидер поручил полностью прекратить финансирование БАПОР, вывести США из этой структуры и Совета ООН по правам человека, а также начать ускоренное расследование деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки «антиамериканских настроений» и «предвзятости в отношении Израиля».