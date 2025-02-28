Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом

В соответствии с соглашением Киев и Вашингтон создадут Инвестиционный фонд восстановления, в который украинское правительство будет переводить 50% доходов от продажи природных ресурсов в госсобственности (минералы, нефть, газ). Первоначальный вариант подразумевал, что фонд на 100% будет принадлежать Штатам, а Украина будет делать вложения, пока их сумма не достигнет $500 млрд. Киев также должен был инвестировать в фонд сумму в два раза больше той, которую США предоставят ему после подписания соглашения. Эти пункты из соглашения убрали, но в текст добавили заявление о том, что Вашингтон «поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира».