Путин подписал закон о гарантиях безопасности с Белоруссией

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор России и Белоруссии о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в Минске 6 декабря 2024 года», — говорится в тексте.
Согласно документу:
Договор заключается на десять лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды и вступает в силу со дня обмена ратификационными грамотами.
Как отмечал Путин, документ определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии.