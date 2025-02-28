Трамп: Зеленскому придется пойти на компромиссы в переговорах с Россией

«Я говорил с президентом Путиным, и мы постараемся привести это к такому результату, который устроит и вас, и его. Нам нужно договориться о сделке. Но мы уже обозначили ее рамки, и я думаю, что что-то может получиться», — заявил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что российско-украинский конфликт «пора прекращать» и Россия в этом заинтересована.
«Всегда приходится идти на компромиссы. Без компромиссов невозможно заключить ни одну сделку. Так что, безусловно, ему (Зеленскому.— ''Ъ'') придется пойти на некоторые компромиссы», — сказал Трамп. «Я делаю это, чтобы спасать жизни. А еще, чтобы сэкономить много денег, но я считаю это гораздо менее важным», — добавил президент США.
Владимир Зеленский на переговорах заявил, что «только прекращение огня» на Украине не сработает, и призвал Дональда Трампа обеспечить гарантии безопасности Франции и Великобритании, которые предложили разместить миротворческую миссию на украинской территории после остановки боевых действий. В ответ американский президент заявил, что Украина «не в самом лучшем положении» и не может диктовать США, как урегулировать конфликт. Он пригрозил оставить попытки разобраться с этим вопросом, если Владимир Зеленский не заключит мирное соглашение.