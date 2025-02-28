Трамп: Зеленскому придется пойти на компромиссы в переговорах с Россией

«Я говорил с президентом Путиным, и мы постараемся привести это к такому результату, который устроит и вас, и его. Нам нужно договориться о сделке. Но мы уже обозначили ее рамки, и я думаю, что что-то может получиться», — заявил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что российско-украинский конфликт «пора прекращать» и Россия в этом заинтересована.