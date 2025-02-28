Путин подписал закон о ратификации договора с Беларусью о гарантиях безопасности

Президентом России Владимиром Путиным подписал закон о ратификации договора с Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, пишет ТАСС.
Документ был подписан в Минске 6 декабря 2024-го. Затем 5 февраля 2025-го российский президент внес его на ратификацию в Госдуму России.
Согласно договору, Россия и Беларусь обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами, а также предпринимать действия в политической, военной и иных сферах в случае посягательстве на безопасность любой из двух стран и Союзного государства в целом.
Кроме того, в документе описаны ответные действия на военную агрессию. Отдельные положения касаются российского ядерного оружия, которое рассматривается в качестве важного фактора предотвращения военных конфликтов, также и ядерных, и средства сдерживания, применение которого — крайняя и вынужденная мера.
Напомним, в начале декабря Лукашенко и Путин подписали договор гарантий безопасности Союзного государства.
А накануне депутаты Беларуси ратифицировали договор с Россией о гарантиях безопасности.
И мы писали, что власти Литвы начнут декларировать топливо в баках фур из Беларуси.