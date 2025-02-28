Путин подписал закон о ратификации договора с Беларусью о гарантиях безопасности

Согласно договору, Россия и Беларусь обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами, а также предпринимать действия в политической, военной и иных сферах в случае посягательстве на безопасность любой из двух стран и Союзного государства в целом.