Трамп заявил, что сожалеет о вовлечении США в конфликт на Украине

«Это путь к миру. Это путь к решению проблемы. Я чувствую, что как глава этой страны обязан этим заниматься. К тому же, мы очень сильно вовлечены. Мы ввязались в это, и это очень плохо, потому что вовлечения не должно было быть — ведь и самой войны быть не должно было», — сказал он на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Трамп также заявил, что занимает нейтральную позицию и хочет достичь договоренности, но если это не удастся, боевые действия продолжатся.
«Я за обе стороны. Я хочу решить этот вопрос. Я в центре, я хочу урегулировать ситуацию. Можно говорить плохие вещи о ком-то другом, но я хочу, чтобы это было решено. Если мы сможем достичь соглашения — отлично. Если не сможем, им придется сражаться дальше, и кто знает, что случится», — подчеркнул он.
Американский лидер также упомянул события 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа, и обвинил администрацию Байдена в финансировании Ирана.
«При мне Иран был разорен. У них не было денег ни для (ливанского движения) “Хезболлах”, ни для (палестинского движения) ХАМАС. Они были полностью банкротами. А потом при Байдене стали богаты как никогда — с нуля до $300 миллиардов за четыре года. Мы видим, к чему это привело, и это тоже большая проблема, которую мы надеемся решить», — отметил он.