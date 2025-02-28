Трамп заявил, что сожалеет о вовлечении США в конфликт на Украине

«Это путь к миру. Это путь к решению проблемы. Я чувствую, что как глава этой страны обязан этим заниматься. К тому же, мы очень сильно вовлечены. Мы ввязались в это, и это очень плохо, потому что вовлечения не должно было быть — ведь и самой войны быть не должно было», — сказал он на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.