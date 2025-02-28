Трамп: Украина заключает сделку с Россией или США «умывают руки»

«Ваши люди очень храбры, но либо вы заключите сделку, либо мы уйдем, а если мы уйдем, то вы будете сражаться», — заявил Дональд Трамп. «Вы сейчас находитесь в тяжелой ситуации. У вас нет сильных карт на руках. Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну. Вы не можете говорить, что я не хочу остановить войну. Без нас у вас нет никаких сильных карт на руках. Вы должны быть благодарны нам. Вы не можете нам говорить “я хочу то, я хочу это”. У Украины большие проблемы в конфликте с Россией. Я знаю, что вы не выигрываете», — сказал президент США.