Трамп повысил голос на Зеленского и обвинил в неуважении к США

«Вы должны быть более благодарны, потому что, позвольте сказать, у вас нет карт на руках. С нами у вас есть карты, но без нас у вас нет никаких карт», — заявил Трамп, добавив, что Зеленский «играет с Третьей мировой войной». Пословам Трампа, украинский лидер не имеет права «диктовать то, что Америка будет чувствовать». «Вы в невыгодных условиях с начала войны», — заявил он.