Последние зарубежные новости за 28 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

Рамочное соглашение между США и Украиной по доступу к доходам от природных ресурсов Украины не уточняет суммы, сроки или условия управления фондом, а также не включает гарантии безопасности для Украины. Эксперты отмечают, что пробелы в соглашении могут быть устранены в будущем.