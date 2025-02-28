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Последние зарубежные новости за 28 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 28 февраля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

The Telegraph: европейский миротворческий контингент на Украине ждет афганское фиаско

Источник: AP 2024

Москва может не опасаться предполагаемого развертывания европейского контингента на Украине, считает газета. Европейские лидеры обсуждают миротворческую миссию, но их военное сотрудничество показало слабость, особенно после опыта в Афганистане.

The Independent: политика Стармера — подстрекательство к войне

Источник: AP 2024

Издание пишет, что идея российского вторжения в Западную Европу абсурдна, но ЕС наращивает военные расходы. Предложение Кира Стармера разместить войска на Украине обречено, так как против него выступают Россия и США.

Чего добился Стармер от Трампа: итоги визита в Вашингтон

Источник: AP 2024

Премьер Великобритании Кир Стармер обсудил увеличение оборонных расходов и помощь Киеву, но Трамп оставил без изменений позицию США относительно миротворцев на Украине. Трамп подчеркнул, что США не будут помогать Великобритании, если ее войска окажутся под угрозой на Украине.

Reuters: эксперты увидели «правовые пробелы» в сделке между США и Украиной

Источник: AP 2024

Рамочное соглашение между США и Украиной по доступу к доходам от природных ресурсов Украины не уточняет суммы, сроки или условия управления фондом, а также не включает гарантии безопасности для Украины. Эксперты отмечают, что пробелы в соглашении могут быть устранены в будущем.

Intrud: Индия может стать основным поставщиком рабочих на стройки в России

Источник: Reuters

Индия в ближайшие годы может занять лидирующие позиции среди поставщиков рабочей силы для российских строительных объектов. Строительный бум в Узбекистане и Киргизии, а также проблемы с работниками из других стран могут усилить миграцию граждан Индии в Россию.