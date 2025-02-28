The Telegraph: европейский миротворческий контингент на Украине ждет афганское фиаско
Москва может не опасаться предполагаемого развертывания европейского контингента на Украине, считает газета. Европейские лидеры обсуждают миротворческую миссию, но их военное сотрудничество показало слабость, особенно после опыта в Афганистане.
The Independent: политика Стармера — подстрекательство к войне
Чего добился Стармер от Трампа: итоги визита в Вашингтон
Премьер Великобритании Кир Стармер обсудил увеличение оборонных расходов и помощь Киеву, но Трамп оставил без изменений позицию США относительно миротворцев на Украине. Трамп подчеркнул, что США не будут помогать Великобритании, если ее войска окажутся под угрозой на Украине.
Reuters: эксперты увидели «правовые пробелы» в сделке между США и Украиной
Рамочное соглашение между США и Украиной по доступу к доходам от природных ресурсов Украины не уточняет суммы, сроки или условия управления фондом, а также не включает гарантии безопасности для Украины. Эксперты отмечают, что пробелы в соглашении могут быть устранены в будущем.
Intrud: Индия может стать основным поставщиком рабочих на стройки в России
Индия в ближайшие годы может занять лидирующие позиции среди поставщиков рабочей силы для российских строительных объектов. Строительный бум в Узбекистане и Киргизии, а также проблемы с работниками из других стран могут усилить миграцию граждан Индии в Россию.