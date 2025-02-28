Трамп: Зеленский не готов к миру

«Я сделал вывод, что Владимир Зеленский не готов к миру, пока вовлечены США, потому что он чувствует, что наше участие дает ему преимущество в переговорах. Я не хочу преимущества. Я хочу мира. Он не уважает США. Он может вернуться, когда будет готов к миру», — написал американский президент в соцсети Truth Social.