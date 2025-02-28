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Трамп: Зеленский не готов к миру

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогу встречи с Владимиром Зеленским пришел к выводу о неготовности президента Украины к миру. По словам господина Трампа, украинский лидер проявил неуважение к Соединенным Штатам.

Источник: AP 2024

«Я сделал вывод, что Владимир Зеленский не готов к миру, пока вовлечены США, потому что он чувствует, что наше участие дает ему преимущество в переговорах. Я не хочу преимущества. Я хочу мира. Он не уважает США. Он может вернуться, когда будет готов к миру», — написал американский президент в соцсети Truth Social.

Владимир Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени. Пресс-конференция лидеров, которая должна была состояться по итогу их встречи, отменена. Соглашение о совместной разработке украинских природных ресурсов лидеры не подписали.

Трамп Дональд