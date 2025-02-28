США выдали агреман на назначение нового посла России Дарчиева

«Речь идет об очень известном дипломате, очень опытном. То есть никаких, на мой взгляд, сомнений в том, что он там будет проводить работу, которая высокопрофессиональна и направлена на хотя бы относительную нормализацию двусторонних отношений, не может быть в том числе и у принимающей стороны — у Вашингтона», — выражал уверенность Рябков.