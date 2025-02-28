Полная расшифровка перепалки Зеленского с Трампом и Вэнсом

Трамп: Но, видите ли, я думаю, что для американского народа важно видеть, что происходит. Я считаю это очень важным. Именно поэтому я продолжал это так долго. Вы должны быть благодарны. У вас нет карт. Вы загнаны туда. Ваши люди умирают. У вас заканчиваются солдаты. А потом вы говорите нам: «Я не хочу прекращения огня. Я не хочу прекращения огня. Я хочу идти дальше, и я хочу этого».