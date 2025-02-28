Полная расшифровка перепалки Зеленского с Трампом и Вэнсом

Вэнс: Если вы поехали в Пенсильванию и агитировали за противоположную сторону в октябре, скажите несколько слов благодарности Соединённым Штатам Америки и Президенту, который пытается спасти вашу страну.
Зеленский: Пожалуйста, вы думаете, что если будете очень громко говорить о конфликте…
Трамп: Он не говорит громко. Он не говорит громко. Ваша страна в большой беде. Нет, нет (останавливает Зеленского). Вы много говорили. Ваша страна в большой беде. Я знаю. Вы не выигрываете. Вы не выигрываете в этом. У вас есть чертовски хороший шанс выйти из этого в порядке благодаря нам.
Зеленский: Господин президент, мы остаемся в нашей стране, остаемся сильными. С самого начала мы были одни. И мы благодарны. Я сказал «спасибо» в этом кабинете.
Трамп: Вы не были одни. Мы дали вам, через этого глупого президента, 350 миллиардов долларов (Зеленский пытается перебивать). Мы дали вам военное оборудование. И ваши люди храбры, но они использовали наше военное оборудование. Если бы у вас не было нашего военного оборудования, если бы у вас не было нашего военного оборудования, этот конфликт закончился бы за две недели. За три дня.
Зеленский: Я слышал это от Путина. За три дня. За две недели. Конечно, да.
Трамп: Это будет очень сложно вести дела вот так. Опять же, просто скажите «спасибо».
Зеленский: Я много раз говорил слова благодарности американскому народу.
Вэнс: Примите, что существуют разногласия, и давайте решать их в законном порядке, а не пытаться разбираться через американские СМИ, когда вы не правы. Мы знаем, что вы не правы.
Трамп: Но, видите ли, я думаю, что для американского народа важно видеть, что происходит. Я считаю это очень важным. Именно поэтому я продолжал это так долго. Вы должны быть благодарны. У вас нет карт. Вы загнаны туда. Ваши люди умирают. У вас заканчиваются солдаты. А потом вы говорите нам: «Я не хочу прекращения огня. Я не хочу прекращения огня. Я хочу идти дальше, и я хочу этого».
Смотрите, если бы вы могли сейчас добиться прекращения огня, я вам говорю — берите его, чтобы пули перестали летать, и ваши люди перестали воевать. Вы говорите, что не хотите прекращения огня? Я хочу прекращения огня. Потому что вы получите прекращение огня быстрее, чем (неразборчиво).
Зеленский: Спросите наших людей об этом…
Трамп: Это было не при мне. Это было при парне по имени Байден, который не является умным человеком. Это было с Обамой. Простите. Это было с Обамой, который дал вам (мусор — Прим. ред.), а я дал вам ракеты Javelin.
Я дал вам Javelin, чтобы уничтожать все эти танки. Обама дал вам (мусор. — Прим. ред.). Фактически, можно сказать так: «Обама дал (мусор. — Прим. ред.), а Трамп дал ракеты Javelin».
Вы должны быть более благодарны. Потому что, позвольте мне сказать вам, у вас нет карт. С нами у вас есть карты. Но без нас у вас вообще нет карт.