Перепалка Зеленского и Трампа в Белом доме. Главное

ТАСС собрал основное о встрече в Белом доме.
Переговоры с РФ
- В начале встречи Трамп назвал очень хорошими переговоры с РФ. «Нам нужно договориться о сделке», — подчеркнул он.
- Он отметил, что Москва и Киев достаточно близки к достижению договоренности по мирному урегулированию конфликта.
Риск третьей мировой войны
- Украинское руководство должно будет пойти на компромиссы в вопросе мирного урегулирования с Россией.
- Зеленский играет «с третьей мировой войной». «Вы сейчас не в лучшей позиции. [У вас] заканчиваются солдаты, а вы нам говорите, что не хотите прекращения огня», — заявил Трамп.
- Американский лидер назвал глупым вопрос, занимают ли США сторону Украины в конфликте.
- Вашингтон лишит Киев поддержки, если Владимир Зеленский не будет стремиться к урегулированию конфликта. Трамп подчеркнул, что либо стороны заключат сделку, либо США «уйдут». «Вы будете воевать до конца, но у вас нет козырей», — подчеркнул он.
- Трамп выразил надежду на то, что Соединенным Штатам не придется направлять много оружия на Украину, однако заявил, что такие поставки будут.
Перепалка в Овальном кабинете
- Трамп заявил, что хочет говорить о заключении сделки по урегулированию кризиса на Украине, а не о своем визите в эту страну.
- Зеленский пытался спорить с американским лидером, кричал, иногда отвечая на вопросы прессы прежде него, прямо перебивая, и грубо реагировал на некоторые вопросы журналистов.
- Последние несколько минут беседы прошли на повышенных тонах.
- «Вы уже достаточно наговорили. Вы не выигрываете. Вы не выигрываете. У вас есть чертовски хороший шанс выбраться из этого благодаря нам», — сказал Трамп, перебивая и повышая голос на Зеленского.
- По словам Трампа, если бы у Украины не было американского оружия, этот конфликт закончился бы через две недели.
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал неуважительным «приходить в Овальный кабинет и пытаться спорить перед американскими СМИ».
- Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию. «То, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к стране, этой стране», — отметил американский лидер.
- Зеленский досрочно покинул Белый дом после диалога на повышенных тонах. Также отменена совместная пресс-конференция.
- Подписание соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым отменено, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Реакция в России
- Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал риторику Трампа в адрес Зеленского «лютой выволочкой», но этого мало. Медведев призвал «остановить военную помощь нацисткой машине» Киева.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что кадры отбытия Зеленского из Белого дома можно смотреть «под группу “Ленинград”.
- Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал исторической ситуацию на переговорах.
- Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Зеленский продемонстрировал отсутствие понимания действительности и готовности к честному разговору.
- Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отметил, что Зеленский получил в Белом доме серьезную отповедь, которая будет иметь для Украины не менее серьезные последствия.
- После “эпической драмы”, которая произошла в ходе встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского, президент США понял, что глава киевского режима не готов к миру, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Реакция в мире
- Илон Маск заявил, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что следует быть благодарным тем, кто оказывает помощь.
- Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что попытка Владимира Зеленского вступать в перепалку и эмоционально давить на американского президента может привести к полной потере поддержки Киева Вашингтоном.