Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что сделка между США и Украиной не была подписана

Сделка должна была быть заключена во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон и после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский вступил в перепалку с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на протокольной съемке перед началом переговоров. Впоследствии он покинул Белый дом без комментариев, а Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию украинского конфликта и проявил неуважение к США. Американский лидер также отметил, что Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру.