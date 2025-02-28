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Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что сделка между США и Украиной не была подписана

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что соглашение по минералам между США и Украиной не было подписано. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Источник: AP 2024

Сделка должна была быть заключена во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон и после переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский вступил в перепалку с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на протокольной съемке перед началом переговоров. Впоследствии он покинул Белый дом без комментариев, а Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию украинского конфликта и проявил неуважение к США. Американский лидер также отметил, что Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру.

Ранее об отмене сделки сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

«Белый дом подтверждает, что пресс-конференция отменена. Подписание сделки отменено», — написала она в соцсети Х.