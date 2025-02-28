Захарова назвала ложью заявления Зеленского об одиночестве Украины

«Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление в Белом дом о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки», — написала она в своем Telegram-канале.
Захарова также удивилась отсутствию реакции американского лидера Дональда Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса на эти слова.
«Как Трамп и Вэнс сдержались — чудеса выдержки», — подчеркнула она.
Между Трампом и Зеленским в ходе встречи в Белом доме произошла словесная перепалка. Президент США обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. Трамп напомнил президенту Украины, что страна столкнулась с «большими проблемами» и «не выигрывает» в конфликте. По его словам, украинской стороне всё же придется пойти на компромиссы, однако Зеленский не согласился с данным высказыванием. После перепалки Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.