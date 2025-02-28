Захарова назвала ложью заявления Зеленского об одиночестве Украины

Между Трампом и Зеленским в ходе встречи в Белом доме произошла словесная перепалка. Президент США обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. Трамп напомнил президенту Украины, что страна столкнулась с «большими проблемами» и «не выигрывает» в конфликте. По его словам, украинской стороне всё же придется пойти на компромиссы, однако Зеленский не согласился с данным высказыванием. После перепалки Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.