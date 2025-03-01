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В Белом доме прокомментировали визит Зеленского

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. США не позволят другим странам собой пользоваться, заявил Белый дом после визита Владимира Зеленского.

Источник: © РИА Новости

«Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей-Ди Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает позицию США в мире — и никогда не позволят пользоваться американцами», — говорится в заявлении Белого дома.

Там отмечается, что Зеленский и сам признавал возможность разрастания ситуации на Украине в глобальный конфликт, как ему указал на встрече Трамп.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась сегодня в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп «вышвырнул» Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение.

Трамп Дональд