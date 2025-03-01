Пенсии, отгулы, регистрация в ГАИ, защита от мошенников: новые законы с 1 марта 2025 года

С 1 марта можно снять машину с учёта сразу после покупки, не дожидаясь окончания десятидневного срока. Договор купли-продажи (ДКП) для этого должен быть заключён на портале госуслуг или заверен у нотариуса. С этого момента все штрафы придут уже новому владельцу. При ДКП, заключённом в простой письменной форме, надо будет ждать десять дней, как и раньше. При постановке машины на учёт в ГИБДД больше не нужно ОСАГО. Нельзя, как раньше, прекратить регистрацию машины по желанию собственника, для этого нужны будут основания: машина должна быть в угоне или утилизирована.