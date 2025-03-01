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Сенатор Грэм*: США не видят Зеленского бизнес-партнёром после скандала с Трампом

Линдси Грэм*, сенатор-республиканец из Южной Каролины, отметил, что после конфликта с президентом США Дональдом Трампом большинство американцев не хотят видеть главу киевского режима Владимира Зеленского своим деловым партнёром. Он добавил, что сам разделяет эту позицию.

Источник: Life.ru

«Большинство американцев, следящих за ситуацией, не горят желанием иметь Зеленского в качестве бизнес-партнёра — я тоже с ними согласен», — заявил он в эфире Fox News.

Напомним, Зеленский прибыл в Белый дом на встречу к американскому президенту. Во время встречи с журналистами президент США обвинил лидера киевского режима в неуважении к Америке и её усилиям по мирному решению конфликта на Украине. Трамп попытался уговорить гостя прекратить огонь, но тот отказывался. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом. Публичного подписания сделки по редкоземельным металлам не состоялось.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.