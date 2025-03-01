Сенатор Грэм*: США не видят Зеленского бизнес-партнёром после скандала с Трампом

Напомним, Зеленский прибыл в Белый дом на встречу к американскому президенту. Во время встречи с журналистами президент США обвинил лидера киевского режима в неуважении к Америке и её усилиям по мирному решению конфликта на Украине. Трамп попытался уговорить гостя прекратить огонь, но тот отказывался. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом. Публичного подписания сделки по редкоземельным металлам не состоялось.