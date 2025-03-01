Важно отметить, что Зеленский приехал не с пустыми руками. Если бывший президент Украины Пётр Порошенко в 2015 году тряс в Мюнхене российскими паспортами, которые якобы нашли у военных ДНР, то действующий глава привёз в Вашингтон фотографии украинских граждан, вернувшихся из плена. А вот договор по добыче, а фактически передаче США редкоземельных металлов подписан так и не был, хотя всё к этому было готово, судя по ручкам на столах. Неудивительно, что киевскому главарю Трамп заткнул рот и назвал тупым. Зеленского все предупреждали, что хозяину Белого дома не понравится его поведение. Европейская пресса сообщает, что президент США выгнал Зеленского после встречи.