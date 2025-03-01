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Глава Пентагона Хегсет приказал остановить всю кибердеятельность против России

Шеф Пентагона Пит Хегсет поручил Киберкомандованию США прекратить все наступательные операции против России. Об этом сообщает издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Генерал Тимоти Хо, командующий Киберкомандованием, получил соответствующие указания и уже довёл их до подчинённых. Однако это поручение не касается Агентства национальной безопасности, которое продолжит разведывательную деятельность в отношении РФ.

Издание отмечает, что такой шаг свидетельствует о стремлении Вашингтона нормализовать отношения с Москвой.

Ранее в Стамбуле прошли вторые переговоры между представителями России и США, они продлились 6,5 часов. Дипломаты встречались в резиденции американского генконсула и обсуждали вопросы по работе посольств. Госдеп назвал диалог продуктивным. А первая встреча России и Штатов прошла в Эр-Рияде. Обе стороны сочли её успешной.