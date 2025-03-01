Глава Пентагона Хегсет приказал остановить всю кибердеятельность против России

Ранее в Стамбуле прошли вторые переговоры между представителями России и США, они продлились 6,5 часов. Дипломаты встречались в резиденции американского генконсула и обсуждали вопросы по работе посольств. Госдеп назвал диалог продуктивным. А первая встреча России и Штатов прошла в Эр-Рияде. Обе стороны сочли её успешной.