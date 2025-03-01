Подписание сделки между США и Украиной по ресурсам отменено

«Сегодня у нас была весьма значимая встреча [с Зеленским] в Белом доме. Мы узнали много такого, что невозможно понять без обсуждения под таким огнем и давлением. Поразительно, что выясняется на эмоциях, и я понял, что Зеленский не готов к миру, если в этом будет участвовать Америка, потому что он считает, что наше участие даст ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужны преимущества, мне нужен мир. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», — написал он.