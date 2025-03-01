Зеленский выругался во время переговоров с Трампом в Белом доме

Владимир Зеленский выругался в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Соответствующий момент попал на видео, распространенное в Сети.
Во время беседы с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом Зеленский не смог сдержать эмоций, выругавшись на русском языке. После этого перепалка политиков продолжилась.
Напомним, Зеленского попросили покинуть Белый дом после напряженной дискуссии с Трампом и вице-президентом Джей-Ди Вэнсом. Трамп выразил сомнения в возможности продуктивного сотрудничества с Зеленским, обвинив его в неуважении, а Вэнс — в неблагодарности.
Позднее сообщалось, что республиканский сенатор Линдси Грэм, который был одним из главных сторонников Зеленского в США, изменил свою позицию и поставил под сомнение его способность привести страну к желаемым целям.