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Зеленский выругался во время переговоров с Трампом в Белом доме

Кераинский политик не сдержал эмоций во время разговора с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский выругался в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Соответствующий момент попал на видео, распространенное в Сети.

Во время беседы с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом Зеленский не смог сдержать эмоций, выругавшись на русском языке. После этого перепалка политиков продолжилась.

Напомним, Зеленского попросили покинуть Белый дом после напряженной дискуссии с Трампом и вице-президентом Джей-Ди Вэнсом. Трамп выразил сомнения в возможности продуктивного сотрудничества с Зеленским, обвинив его в неуважении, а Вэнс — в неблагодарности.

Позднее сообщалось, что республиканский сенатор Линдси Грэм, который был одним из главных сторонников Зеленского в США, изменил свою позицию и поставил под сомнение его способность привести страну к желаемым целям.