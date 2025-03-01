Дубинский: Зеленский полетел в США без плана, чтобы устроить шоу на весь мир

Как сообщал Life.ru, Зеленский поругался с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом прямо в Овальном кабинете в прямом эфире. После чего американский лидер заявил, что глава киевского режима не готов к миру и выказал неуважение к Америке. Оскандалившийся бывший комик спешно покинул Белый дом. Сделка по газу, нефти и металлам не состоялась.