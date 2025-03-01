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Депутат Колесник предложил отправить памперсы главе разведслужбы Швеции

Парламентарий прокомментировал слова главы военной разведки Швеции, назвавшего Россию угрозой и призвавшего готовится к конфликту с ней.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил отправить в Швецию памперсы в ответ на призывы главы военной разведки этой страны Томаса Нильссона к усилению государственной обороноспособности и подготовке шведских вооруженных сил к возможному конфликту с Россией.

«Глава разведслужбы Швеции пугает министра обороны Швеции, а министр обороны пугает главу разведслужбы, а потом они вместе где-нибудь сидят, прячутся в уголке, выпивают и боятся. Жили — боялись, умирают — боятся. Здесь здравомыслящих мыслей быть не может… Если боятся, значит, уважают», — сказал парламентарий.

Колесник констатировал, что такие заявления, кроме как истерикой и нагнетанием ситуации, не назовешь.

«В принципе, в качестве гуманитарной помощи можем в разведслужбу и министерство обороны выслать памперсы практически даром», — отметил депутат.

При этом он все же добавил, что подобные заявления оставлять без внимания нельзя. «К таким вещам надо относиться очень серьезно. Поэтому надо держать порох сухим и в любое время быть готовым ко всему», — подытожил Колесник.

Напомним, в беседе с Politico Нильссон назвал РФ «военной угрозой» для Швеции.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия тщательно наблюдает за военной активностью Швеции и предпринимает меры.