Дональд Трамп напомнил, через что президентам РФ и США пришлось пройти. По его словам, Владимир Путин якобы столкнулся с давлением из-за расследований, инициированных членами американской Демократической партии. Дональд Трамп также заявил, что российские представители не уважали администрацию Джо Байдена, но уважают нынешнего президента США.