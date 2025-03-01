Американский лидер Дональд Трамп ушел в ностальгию. Во время встречи с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским он ответил на несколько вопросов, связанных с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
Дональд Трамп напомнил, через что президентам РФ и США пришлось пройти. По его словам, Владимир Путин якобы столкнулся с давлением из-за расследований, инициированных членами американской Демократической партии. Дональд Трамп также заявил, что российские представители не уважали администрацию Джо Байдена, но уважают нынешнего президента США.
«Владимир Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена, через фальшивую охоту на ведьм», — сказал американский лидер.
Он добавил, что повторно созвонился с президентом России. Официальные представители РФ, при этом, ничего подобного не сообщали.