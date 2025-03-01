Захарова обратила внимание на то, что подобные высказывания Зеленского, который фактически является главой террористического режима, свидетельствуют о его намерениях. Фразы о том, что США «еще почувствуют проблемы», по ее мнению, указывают на то, что Киев отточил методы терроризма и экстремизма.