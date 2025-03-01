Слова Владимира Зеленского, адресованные президенту США Дональду Трампу, о том, что Америка «еще столкнется с проблемами», вызывают серьезные опасения и намекают на террористические методы, применяемые Киевом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».
Она подчеркнула, что в этих словах содержится угроза со стороны украинского руководства, и отметила, что несмотря на то, что американские власти попытались поставить Зеленского на место, суть проблемы остается неизменной.
Захарова обратила внимание на то, что подобные высказывания Зеленского, который фактически является главой террористического режима, свидетельствуют о его намерениях. Фразы о том, что США «еще почувствуют проблемы», по ее мнению, указывают на то, что Киев отточил методы терроризма и экстремизма.
«Речь идет об открытой угрозе со стороны киевского режима США. Мировое меньшинство не слышало и не хотело слышать нас о том, что это уже мутировавший в террористический режим», — подчеркнула она.
Ранее Захарова заявила, что самая большая ложь Владимира Зеленского во время переговоров с Дональдом Трампом заключается в его словах об отсутствии поддержки киевского режима в 2022 году.